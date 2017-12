El mago Jorge Blass víctima de un terrible atropello en Vigo

Esta vez sus trucos no le han servido al genial mago Jorge Blass para poder evitar que un conductor “ebrio y despistado”, como él mismo le ha calificado, se cruzara en su camino.

El sábado 2 de noviembre, Jorge Blass amanecía repleto de entusiasmo ante su inminente actuación en Vigo: “Gracias Santiago por tantos buenos momentos ayer! Amanezco en Vigo feliz, deseando que sean las 6 de la tarde para que comience el show. Teatro lleno y muchas emociones por compartir “, decía el mago en su cuenta de Instagram.

Jorge Blass nunca imaginó que las emociones que iba a vivir serían muy diferentes a las que él esperaba. Todas sus ganas y sus ilusiones se vieron interrumpidas pocos minutos después, cuando sufrió un terrible atropello por el que tuvo que ser hospitalizado. El mismo Jorge Blass no dudó en publicar fotografías de los daños sufridos y de su estancia en el hospital, sobre todo para aclarar lo ocurrido y disculpar la suspensión del show que esa misma noche pensaba ofrecer: “Ayer tuve la mala suerte de ser atropellado por un coche en Vigo. Afortunadamente estoy bien, solo tengo un brazo roto. Esta tarde tenemos que cancelar el show en Pontevedra. Se reembolsarán las entradas a través de vuestro canal de venta. Lamento mucho no poder hacer lo que más me gusta del mundo: Actuar en un escenario! Espero recuperarme pronto y volver a compartir mi magia con vosotros”.

Por suerte, todo ha quedado en un susto. Jorge Blass ya se encuentra en Madrid. De camino a la capital, el mago ha querido ofrecer más detalles sobre el siniestro y publicar una foto más tranquilizadora de sí mismo con mucha mejor cara: “Y como gran final ayer, sobreviví al atropello de un coche en #Vigo Un conductor ebrio y despistado produjo la rotura de mi cubito y radio + puntos en el labio... Un cuadro!! Gracias a todo el equipazo @marcollebayo@magodavo @danielfajardo@etiquetanegra_producciones por cuidarme tan bien! Ya regresando a Madrid para recuperar poco a poco”.