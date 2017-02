La princesa Magdalena ha roto su silencio. Lo ha hecho tras inaugurar en el Southbank Centre de Londres la llamada Sala de los Niños, una biblioteca infantil enfocada en los autores nórdicos, cuyo concepto está inspirado en el Kulturhuset de Estocolmo.

Magdalena reside en Londres desde finales de 2015 junto a su marido, el broker Chris O’Neill, y sus dos hijos, Leonore y Nicolas, de dos y un año respectivamente, después de un tiempo viviendo en Nueva York. La joven asegura: “Nos sentimos bien en Londres. Está claro que echamos de menos Suecia. Pero aquí es tan fácil volver a casa… Y los niños también lo llevan bien”.

Precisamente comenta su faceta familiar, y en particular su papel como madre, que aborda de una manera muy distinta a la de sus padres, de los que recibió una educación cariñosa, según ella, pero con algunas carencias debido a sus responsabilidades oficiales como monarcas: “Creo que es muy importante ser una mamá presente, si puedo. Pero definitivamente hay que encontrar el equilibrio”.

Magdalena también cuenta a Expressen su nueva faceta profesional: “Estoy trabajando en un proyecto de libro en el mundo de los niños. Por el momento solo puedo decir que va a ser divertido”. Y añade que en casa se lee mucho, e incluso revela que ella, al igual que sus hermanos, Victoria y Carlos Felipe, también debe superar la dislexia: “Antes Leonore no tenía la paciencia, pero ahora quiere más y más libros, que es muy divertido. Por supuesto, hay mucho Pippi Calzaslargas. Nicolas es su polo opuesto. A él siempre le han encantado los libros. Si no le encuentras, probablemente esté sentado con un pequeño libro en las manos, mirándolo. ¡Seguro que será un ratón de biblioteca!“.

La Princesa se pone más seria cuando aborda el tema de su matrimonio, y sobre todo las supuestas crisis que les han achacado y la imagen de “chico malo” de Chris O’Neill: “A veces pienso que Chris no se merece tantas críticas. Es muy aburrido ver algunos artículos que se escriben. Como pareja estamos muy bien“. Según ella, continúa en Expressen, su marido “cada vez entiende mejor cómo manejar estas situaciones. Él es una persona emocional, así que fue un poco difícil al principio. Pero ahora creo que lo maneja muy bien. Hay una diferencia ahora que vivimos en Londres, ya que no es la misma presión al bajar a la ciudad y hacer algo”.

De momento, no se plantean volver a Suecia, pero nunca se sabe… “A Chris le gusta estar en Suecia, tiene muchos amigos allí, y le gusta la cultura sueca y la comida. Así que creo que terminaremos en Suecia. Es solo una cuestión de cuándo“.

“Estamos muy contentos en Londres en este momento -continúa Magdalena-. Aquí es donde Chris trabaja y tienen su negocio, pero no es que diga que vamos a estar aquí para siempre. No hay nada que esté fuera de cuestión”. El relativo anonimato que le brinda la capital británica es uno de sus mayores atractivos y el disfrutar de una vida “normal”, aunque a veces en su país natal se critique que Magdalena, como princesa (no así su marido, que renunció al título de la realeza) no aparezca en más actividades públicas. Sea como sea, Magdalena y su familia parecen felices.