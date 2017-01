Lydia Bosch nos muestra su espectacular lesión

Lydia Bosch se rompió la pierna en el rodaje de la serie ‘La verdad’, un proyecto con el que está encantada. La actriz catalana colgaba entonces en Instagram una fotografía escayolada y ha escrito: “Última secuencia , último día de rodaje … nuevo calzado para estas fiestas y para empezar el año con alegría : “bota ” hasta la rodilla !!!#OleOle#MuevoLaCabezaMuevoElPieMuevoLaTibiaYElPerone 🎤

Ahora, unas semanas más tarde nos ha mostrado las consecuencias de su lesión con una radiografía en la que vemos los clavos que han implantado para resolver esa lesión.”Así me he quedado 😳cuando he visto lo que me pusieron 🔩🔩🔩🔩🔩🔩🔩🔩. #YaFaltaMenos#PablitoClavoUnClavitoQueClavitoClavoPablito-“, ha escrito Lydia Bosch en su perfil de Instagram junto a la llamativa fotografía.