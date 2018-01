Luis Alfonso de Borbón sigue sin olvidar a su padre 29 años después de su muerte

Luis Alfonso de Borbón está viviendo una de las épocas más duras de su vida tras la muerte de su abuela, Carmen Franco, el 29 de diciembre. Un mes después, Luis Alfonso de Borbón ha querido recordar a su padre, Alfonso de Borbón, duque de Cádiz, que murió hace 29 años, y no ha dudado en compartir un emotivo mensaje con sus seguidores.

“Ya han pasado 29 años de tu #ausencia y no hay día que no te recuerde. Cómo me gustaría compartir contigo esta bonita #familia que he formado y cuántas cosas tengo que contarte. Tus #nietos te admiran y quieren gracias a las #historias que les cuento de ti. Sé que desde el cielo me cuidas junto a Fran y ahora acompañado por Man. Nunca os olvidare! #amor de #hijo , de #nieto y de #hermano”, ha escrito junto a una instantánea en la que aparece de pequeño junto a su padre.

Está siendo unos meses muy duros para la familia, ya que el pasado 29 de diciembre tuvieron que decir adiós a su abuela, Carmen Franco, a la que también dedicó un bonito y emotivo mensaje a través de las redes sociales: “Dios se ha llevado a Man (d.e.p), pero ella no se ha ido: la tendré SIEMPRE en mi CORAZÓN”, comenzó diciendo junto a una bonita foto de ambos.

“Pasó de puntillas durante 91 años, dejando un RECUERDO fabuloso a todos los que la conocieron y a mí un VACÍO enorme. Querida Man, siempre serás mi SÚPER ABUELA, mi SEGUNDA MADRE, uno de mis PILARES, y mi EJEMPLO a seguir (fuiste una gran CRISTIANA, con muchos VALORES y muy BONDADOSA; te encantaba VIAJAR y DESCUBRIR otros lugares; eras de las personas más CULTAS que he conocido, con una gran MEMORIA y siempre INFORMADA de todo; compartíamos AFICIONES como disfrutar de la NATURALEZA y ver jugar al FÚTBOL a la SELECCIÓN ESPAÑOLA o al REAL MADRID; me impresiona la GRAN SEÑORA que siempre fuiste, con tu SABER ESTAR , tu ELEGANCIA , tu INTEGRIDAD , tu SERENIDAD , tu ALEGRÍA , tu PACIENCIA , tu SINCERIDAD , tu FORTALEZA y tu APERTURA DE MENTE ). Si hubiera que definirte, repetiría lo que dijo mi primo : “MAN ES MAN”. Te quiero mucho”.