Lucía Pariente y Kiko Jiménez, del amor al odio solo hay un paso

Tan solo era una semana la que tenían que aguantar llevándose bien y teniendo una convivencia cívica. Siete días, que finalmente no han podido soportar. Los primeros días juntos, Lucía Pariente y Kiko Jiménez guardaron el hacha de guerra y mantuvieron una relación, en la que incluso podrían parecer amigos.

Pero, a tan solo un día de despedirse, los compañeros de “la casa del árbol”, volvieron al inicio de su relación. Esa en la que ambos no se soportaban, se criticaban y la ironía formaba parte de su palabrería habitual. Lucía y Kiko sacan el hacha de guerra que tenían escondido. “Pues un chico con 25 años y la cabeza amueblada, que se aburre y se dedica solamente a su estómago”, dijo Lucía tras pedirle a Kiko de ir a dar un paseo y este negarse porque prefería quedarse tumbado.

Después, Lucía le espetó: “No tienes energía para dar un paseo, pero sí para dar por saco”. A lo que Kiko le contestó: “Te veo muy estresada. Yo creo que las 10 flexiones (que él acababa de hacer para demostrar a Lucía que no es un vago) tenías que haberlas hecho tú”. Pero el tema no quedo ahí. Ambos siguieron echándose pullitas: “No, Kiko es que no te enteras. Que yo no tengo que hacer flexiones. Te estoy diciendo que tú tienes que ser menos incómodo”. A lo que Kiko le contestó: “No nos confundamos de quien es el incómodo aquí”. Después, Kiko alejado de Lucía y ante las cámaras habló sobre lo que había ocurrido: “No me gusta para nada la actitud de Lucía. Es una falsa en toda regla. Viene con una sonrisa y la estoy descubriendo poco a poco. No es una persona legal ni de verdad que va de frente”.

Esta noche acaba la convivencia entre Kiko y Lucía. Ella regresa a Madrid y en su lugar viaja hasta Honduras María LaPiedra como “fantasma del futuro”, ya que se ha convertido en la primera concursante de la próxima edición de ‘Supervivientes’. Por otro lado, Laura Matamoros, Juan Miguel, Alba Carrillo y José Luis son los nominados de esta semana. Uno de ellos se enfrentará al televoto con Kiko, y finalmente, uno será el expulsado.