Louis Ducruet le pide matrimonio a su novia al estilo príncipe en Vietnam

La de Harry y Meghan no será la única boda real del año. Aparte de estos, teníamos también la de la prima Eugenia de York, y ahora se suma una más. Según reza el escueto comunicado emitido esta mañana por el Principado: “Su Alteza Real la Princesa Estefanía tiene el gusto de anunciarles el compromiso de su hijo Louis Ducruet con la señorita Marie Chevallier“. No se han añadido más detalles, de momento, ni de la fecha ni el lugar de la boda.

El anuncio de compromiso ha coincidido con el fantástico viaje que la pareja está realizando por Vietnam (Marie tiene origen asiático). Y como era de suponer, en aquel entorno exótico y a la antigua usanza, el romántico Louis le pidió en matrimonio a su chica. Lo había organizado todo al detalle montando una cabaña con cortinas blancas y velas, en la playa frente al hotel Four Seasons Resort The Nam Hai, en la zona de Hoi An.

Con una secuencia de fotos y este texto, Louis confirmaba la noticia: “Les presento a la futura Señora Ducruet. Ella dijo “sí” y ahora estamos comprometidos”, añadiendo, entre otros hashtags el de “I love you”, es decir, te quiero.

La pareja se conoció mientras ambos estudiaban en la escuela de negocios francesa SKEMA, tras lo cual se trasladaron a Carolina del Norte (Estados Unidos) para completar sus estudios universitarios. Louis cursó Márketing Deportivo y Marie Filología Francesa. En 2015 se graduaron y ese mismo año decidieron instalarse juntos en Mónaco.

A sus 25 años, el joven trabaja como ojeador del club de fútbol AS de Mónaco; y su prometida es coordinadora de eventos en el hotel de lujo Hermitage de Montecarlo. Desde hace tiempo la presencia de ambos es habitual en los actos sociales del Principado, como en el Festival de Circo de Montecarlo.

Louis es el mayor de los tres hijos de Estefanía de Mónaco, fruto de su primer matrimonio con el exguardaespaldas Daniel Ducruet, con quien tuvo a su hija Pauline. El joven mantiene una estrecha relación con su tío materno, el Príncipe Alberto.