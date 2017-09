Los trucos de belleza de Blanca Suárez

Blanca Suárez está disfrutando de un excelente momento tanto profesional como personal y se le nota. La joven madrileña, de 28 años, es uno de los rostros más codiciados para las marcas, y no es para menos, la actriz siempre luce una piel perfecta que, según ha desvelado, consigue hidratando su piel cada día.

Blanca cuida su piel todos los días y tras el verano, ha decidido apostar por la hidratación para recuperar la luminosidad de su rostro y reparar los daños que provocan el sol y las altas temperaturas. La actriz, además de desmaquillarse antes de irse a dormir todos los días, sin excepción, también se ha decantado por mascarillas faciales oxigenantes, para devolver la frescura que necesita su piel.

Además, Blanca, no puede pasar sin su básico de belleza, la máscara de pestañas. Aunque afirma que en su día a día no suele maquillarse en exceso, si confiesa que no sale de casa sin ella.

La actriz, que cambió de look y se tiñó el pelo de rubio platino, ha desvelado que utiliza mascarilla capilar mínimo dos veces por semana, para paliar los daños de la decoloración en su cabello. Además, también evita usar planchas y secadores en exceso.