Letizia se estrena en Canarias con un bonito look primaveral

En sus casi tres años de reinado, Felipe y Letizia no habían pisado las Canarias, no al menos de manera oficial. Hoy y mañana se desquitarán realizando un viaje muy intenso. No es una visita a la Comunidad, como bien han insistido, ya que solo irán a dos de las islas del archipiélago. Hoy están en Gran Canaria y mañana en Tenerife. Eso sí, la agenda está bien cargada, y el objetivo es conocer de primera mano distintos proyectos sociales y económicos.

Los Reyes han comenzado este mediodía en Las Palmas de Gran Canaria, en la Casa de Colón, donde han asistido a la presentación de la candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO del Paisaje Cultural de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria para 2018. Se trata de un área que abarca los municipios de Artenara, Tejeda, Agaete y Galdar y está presidida por el cráter volcánico de la Caldera de Tejeda, dentro del Parque Natural de Tamadaba.

Con flores de jazmín ha aparecido la Reina Letizia para disfrutar de esta primera jornada con un bonito vestido de Carolina Herrera, elegante y cómodo a la vez, y que ya le habíamos visto en dos ocasiones anteriores. Y tanto ella como el Rey han comenzado saludando a las numerosas personas congregadas a las puertas del edificio.

Después de esta incursión en la espectacular naturaleza isleña, Felipe y Letizia se trasladan al Parque Tecnológico Marino de Taliarte, en Telde, para conocer la Plataforma Oceánica de Canaria (Plocan).

Ahí ha pronunciado un discurso el Rey, donde ha dicho: “Verdaderamente es una alegría para la Reina y para mí venir a las Islas Canarias donde siempre nos acogéis con tanto cariño. Como en cada visita, sentimos la calidez de estas Islas desde el mismo momento de arribar a cualquiera de ellas”.

Tras el almuerzo, ya por la tarde, los Reyes visitan las sedes del programa mundial de alimentos de Las Palmas de Gran Canaria y el Centro de Cooperación con África de Cruz Roja Española. El último acto de la jornada será a las siete de la tarde, y Sus Majestades conocerán de cerca el proyecto educativo e integrador de “Barrios Orquestados”, en el que 200 alumnos realizarán una breve interpretación.