Isabel II de Inglaterra cumple 91 años convertida en la monarca europea más longeva. La Reina no solo es toda una institución y referente en el Reino Unido, sino que su conducta, valores y savoir faire han hecho de ella un ejemplo a seguir para las futuras generaciones.

En sus más de 60 años de reinado ha logrado ganarse el cariño de su pueblo, que apenas ha tenido confrontaciones con ella. Solo cuando murió Diana de Gales toda la población de Inglaterra reprobó su actitud, sin pararse a pensar que a ella la habían educado para no mostrar nunca sus emociones en público. Ni tristeza, ni alegría, ni gestos de cariño, por eso jamás vemos a ningún miembro de la realeza británica de la mano, apenas alguna mirada cómplice o un tierno beso de nieto a abuela al saludar.

A sus 91 años, la monarca tiene una fuerza y vitalidad admirables. A diferencia de otras casas reales europeas, en Reino Unido es absolutamente impensable plantearse la idea de la abdicación. Isabel no nació para ser reina, pero el destino quiso que ocupara este lugar, un puesto que ha desempeñado con tesón, sin atenerse a horarios. La Reina es reina todos los días y a todas horas, desde su coronación hasta su muerte, mientras su salud se lo permita.

Una cuestión complicada si tenemos en cuenta la avanzada edad de su primogénito Carlos, que muchos ya descartan que llegue algún día al trono. Isabel II nunca lo ha manifestado abiertamente, pero algunos aseguran que ve en su nieto Guillermo y en Kate Middleton el relevo perfecto para el trono, aunque resulta complicado saltarse una generación así.

Si Carlos y Diana en principio representaban la frescura que el país podría necesitar, ahora, tras el “annus horribilis” de 1992, la muerte de la princesa y el matrimonio con Camila Parker, la monarquía tiene que recuperar la popularidad que siempre ha tenido. Cierto es que no está en su peor momento y Kate y Guillermo han hecho mucho, pero aún falta camino por recorrer. Es la Reina la auténtica valedora de la institución y quien la sostiene. No puede saltarse una generación a la torera y tampoco resultaría lo más adecuado, porque a pesar de que su nieto ya representa el ideal de familia británica feliz, aún da tumbos y pasos en falso de vez en cuando.

La sucesión no es el único reto que se le presenta. A nivel político y económico, el Brexit va a suponer un cambio muy fuerte. Una potencia económica como Reino Unido tiene mucho que perder, o que ganar según por dónde se mire, si se separa de la Unión Europea. Algo que ya está decidido y cuyas consecuencias aún no se pueden calcular. ¿En qué lugar quedaría Reino Unido respecto a las demás monarquías? Habrá que esperar a que se concrete la separación.

Otro de los retos con los que se enfrenta la Reina es con la incorporación de nuevas figuras a la familia real. Desde 1992, Isabel II está acostumbrada a que el divorcio sea una realidad entre los miembros de su casa real, pero ahora, cada vez más las monarquías se han democratizado. Esto supone que miembros de cualquier estamento pueden convertirse en príncipes o princesas. El caso de Kate Middleton fue paulatino y muy estudiado, un noviazgo lento, medido y plantificado, con un resultado calculado. No en vano ella habría de convertirse en la esposa del futuro rey. Todos los pasos de Kate han sido absolutamente milimetrados y no se le permite hacer un movimiento en falso, algo que le resta libertad.

Sin embargo, pese a las posibles restricciones, Kate puede presumir de haber hecho del príncipe Guillermo un hombre feliz, en todos los ámbitos. Desde que ella está a su lado, el hijo de Diana tiene un comportamiento más fresco y cercano. Ellos son la auténtica esperanza de la monarquía y la reina Isabel es consciente de ello. Los británicos se sienten identificados con Kate, la apoyan, consideran que es alguien como ellos, natural, directa…

No obstante, tras Kate, Harry era la gran asignatura pendiente. Una asignatura con visos a superarse en breve. El hijo pequeño del príncipe de Gales ya ha encontrado a su media naranja, o eso parece. La canadiense Meghan Markle avanza a pasos agigantados hacia Kensignton, rompiendo todas las barreras que encuentra a su paso. Su esquema recuerda al de Wallis Simpson, que provocó que el padre de la reina Isabel accediera al trono al renunciar su hermano por amor.

Si Meghan se casa con Harry, aunque su boda no tendría las mismas consecuencias que la de Eduardo VIII y Wallis Simpson ya que él no es heredero directo al trono, sí que supondría un gran avance en la monarquía. Por primera vez un príncipe no renunciaría a sus derechos por amor, sino que su amada podría entrar a formar parte de los allegados a la corona. Meghan, de una familia acomodada, actriz, divorciada y famosa…. es un soplo de aire fresco para el clásico aunque siempre de moda Londres. Si Carlos finalmente pudo casarse con el amor de su vida, Camila Parker, ahora Harry podría ser el siguiente que lograra ser feliz con la mujer que ama.

Según afirman medios británicos, Meghan ya tiene el visto bueno de la Reina, así que es cuestión de tiempo que el compromiso se haga oficial. La actriz es, sin duda, el contrapunto que Kate Middleton necesita y lo que la soberana busca para asegurar que la monarquía perdure con una renovación tan especial capaz de aunar vanguardia y tradición. Solo queda saber qué planes tiene para el príncipe Carlos….