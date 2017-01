Lorena, la mujer de Toño Sanchís, su gran apoyo tras la expulsión

‘Gran Hermano VIP’ ha acabado con el sueño de Toño Sanchís. Ha sido uno de los concursantes menos queridos dentro y fuera del concurso, y se ha convertido en el primer expulsado de la quinta expulsión de este concurso con más de un 75%. Sin embargo, ha salido de la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid) con la cabeza bien alta y ha sido recibido por sus familiares: sus padres, su hermano y su mujer.

A pesar de que Lorena siempre ha preferido mantenerse al margen de la vida pública, no ha querido perder la oportunidad de darle un abrazo nada más salir del concurso. Antes de verlo, ha estado hablando con Jordi González: “Me hubiera gustado que se hubiese quedado, porque tenía mucha ilusión, pero muy contenta de volver a verlo”, ha comentado.

Toño Sanchís ha sido recibido por aplausos en el plató a pesar de que no ha recibido el cariño del público. “Yo sí esperaba salir esta noche. Lo fácil era nominarme, aunque hay cosas que no he entendido”, ha asegurado en el comienzo de su entrevista. “Pero estoy muy a gusto, para mí esto ha sido un máster. Me lo habían contado pero la realidad supera a la ficción”, ha explicado a Jordi González. Además, se ha interesado por la audiencia del programa, a lo que Jordi le ha contestado que iba muy bien.

Su hermano, muy disgustado, ha querido dar su parecer de la expulsión de Toño de ‘GH VIP’: “La sombra alargada y maquiavélica ha llegado hasta la casa de Guadalix”, ha asegurado tras conocer que era el primer expulsado de la nueva edición de ‘Gran Hermano VIP’. “Ha sido una cacería dentro y fuera de la casa”.