Hace ya más de una semana que Gloria Camila puso los pies en España y desde ese preciso momento son numerosas las voces que han empezado a tirar por tierra la versión de novio idílico que su pareja, Kiko Jiménez, ha querido dar durante el paso de la pareja por Supervivientes.

Los jóvenes llegaron a la isla juntos tras casi dos años de relación y mientras que en nuestro país sus actitudes eran criticadas por todos debido a los ataques de celos, la inmadurez y `las malas artes´ de uno y otro en momentos concretos, ellos vivían su particular historia de amor, habiendo llegado incluso a comprometerse en la que fue la primera propuesta de matrimonio del programa.

La hija de Ortega Cano llegaba a casa envuelta en una nube de amor que poco a poco y aunque ella se empeñe en negarlo parece que se está convirtiendo en nubarrón. Kiko saltó a la fama tras su paso por el conocido programa `Mujeres y Hombres y Viceversa´ por lo que al comenzar a salir con la hermana de Rocío Carrasco su relación fue puesta en duda por muchos. Con el paso del tiempo la pareja fue `cerrando bocas´ al afianzarse su relación pero parece que quienes querían hablar de ellos han vuelto para quedarse.

Rafa Mora fue el primero en relacionar al concursante con Apolonia Lapiedra, actriz de cine X con la que al parecer Kiko habría estado a la vez que con Gloria. La periodista María Patiño entrevistó a la actriz que no dejó títere con cabeza en sus declaraciones: Que Kiko le había propuesto hacer un montaje que ella decidió no aceptar, que se relacionaba con bastante gente dentro del mundo del porno, que había grabado una película y que sólo está con Gloria por fama y dinero. Por si no fuera poco, Apolonia aseguraba que el ex tronista también había realizado un cásting para participar en una sala de streptease y, para desgracia de su novia, este dato ha sido confirmado por la dueña del local que fue la que rechazó a Kiko `por no dar la talla´.

A las acusaciones de Apolonia hay que sumar las de Brenda Cerdá. La que fuera participante de `MHYV´ asegura que durante los comienzos de la pareja Kiko jugó tanto con ella como con Gloria, ya que mantuvieron una relación informal paralela a la de la pareja.

Gloria Camila por su parte ha decidido hacer oídos sordos a todas las acusaciones sobre su pareja y, al menos de cara a la galería, mantiene que no sólo no lo cree sino que sigue tan enamorada de su novio como el primer día.

Habrá que ver cómo consigue salir del paso el concursante a quien, salga en el puesto que salga, le queda muy poco para volver a España y enfrentarse a la realidad ya que el programa termina en apenas dos semanas.