Lo que Alba Carrillo ya ha ganado pase lo que pase esta noche

Alba Carrillo era una de las concursantes estrella de esta edición de Supervivientes. La modelo, que había saltado a primera plana debido a su escandalosa separación de Feliciano López, hizo público su despecho desatando así todo tipo de opiniones.

No iba sola. Alba llegó a la isla acompañada de su madre Lucía Pariente, una pareja de concurso que no resultó ser lo que esperaba. Si durante su paso por distintos platós de televisión ya habíamos visto el carácter volátil de Alba, que pasaba del llanto a la risa en cuestión de segundos, conocer a su madre hizo entender al público el por qué de ese carácter. Pariente se descubrió como todo un lastre para su hija. Con un carácter hostil y vengativo, la madre de la modelo fue la causa de los primeros y más `violentos´ enfrentamientos de Alba con algunos de sus compañeros. Lucía hacía y deshacía a su antojo, provocando una inestabilidad en su pareja de concurso que ha hecho que muchos espectadores se compadezcan de la ex de Feliciano.

Una vez que su madre abandonó el concurso Alba pasó a ser otra. Aunque en ningún momento ha sido una concursante muy activa, lo cierto es que la madrileña sacó el lado más risueño de su personalidad, ganándose así la simpatía de los demás concursantes y haciéndose un hueco propio en la isla.

Este cambio le trajo a Carrillo lo mejor que le ha pasado en la isla: la amistad con Laura Matamoros. Si en los primeros compases del concurso tuvieron una pelea épica en la que ambas sacaron a relucir los prejuicios con los que llegaban del exterior -no podemos olvidar que Laura es íntima amiga de Marta Castro, mujer de Fonsi Nieto-, el tiempo puso todo en su sitio y Laura y Alba encontraron la una en la otra el apoyo necesario para continuar en los momentos más duros de su estancia.

La amistad con Laura no sólo le ha hecho más ameno el tiempo en Honduras sino que supone una gran ventaja para la vida de Alba fuera de la isla: la relación con Fonsi Nieto, padre de su único hijo, ha pasado por diferentes momentos y aunque en la actualidad es cordial Alba se ha enfrentado públicamente al ex piloto en más de una ocasión, provocando así una brecha entre ambas familias. Además hubo un episodio concreto en el que la modelo perdió los nervios contra Marta Castro, lo que supuso un distanciamiento aún mayor. El hecho de que Alba y Laura Matamoros hayan conseguido acercar posturas y convertirse en amigas es una maravillosa noticia para Lucas Nieto Carrillo, ya que supone un soplo de aire fresco para la relación entre sus padres.

Con todo esto, gane o no gane esta noche, Alba Carrillo terminará el concurso habiendo cumplido con su promesa de luchar y no abandonar y con un puñado de buenas experiencias en el bolsillo.