El llamativo mensaje de David Bustamante

Y por mucho que me soplen y por mucho que me resten, sigo en pié, soldado intacto, aunque a muchos les moleste… Miro al frente, pues los lados, me distraen de mi oponente, y no quiero que tú sientas que mi ser es prepotente, es tan solo que me obligan a pegar un paso al frente… Mostraré lo que yo valgo, y no hay nada más valiente, que deciros a la cara… No me importa lo que pienses! #TardePoetica #LetrasDeBustamante ❤️😘👍

A post shared by David Bustamante (@davibusta) on May 2, 2017 at 8:57am PDT