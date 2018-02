Lorenzo Caprile se pronuncia sobre su “protocolario” reencuentro con Letizia

Hace unos días Lorenzo Caprile recibió una de las Medallas de Oro a las Bellas Artes, en un acto que tuvo lugar en el Centre Pompidou de Málaga, con la presencia de los Reyes de España. “Es un espaldarazo a nivel tuyo de cosas que te quedas en el corazón. Fue un acto precioso. José Coronado es un señorazo y habló en nombre de todos los premiados, con un discurso muy emocionante. Y además compartirlo con esa lista de personalidades, con muchos de los cuales he trabajado…”, dijo en el programa de radio Fin de Semana (COPE).

En su caso, toda la atención estaba centrada también en su reencuentro con Letizia, a quien vistió con mucho éxito durante sus primeros años como Princesa. Entre sus diseños destaca aquel inolvidable traje rojo con transparencias que lució en la boda de Federico y Mary de Dinamarca, al que siguieron muchos más modelos de impacto (ver aquí).

“Pero si no hubo tal reencuentro, estáis todos con un morbo… Fue un acto protocolario, y ya está. A ver… A la Reina no la puedes agarrar en un acto público, luego en los corrillos vino a mi grupo a saludarme. Con mi madre estuvo encantadora, y también con mi hermana, con educación y cordialidad. Como no pasó nada, no ha pasado nada ahora tampoco. Se le está dando un bombo… pero no ha pasado nada más”, contó con mucho humor y restándole importancia a los comentarios sobre el enfriamiento de sus relaciones con la Reina, quien desde hace años no cuenta con él como modista de cabecera.

La periodista Cristina López Schlichting insistió en el asunto, recordándole precisamente aquel modelo rojo y los otros muchos que Caprile confeccionó para la Reina: “Se me olvida y no llevo la cuenta, pero este otoño volvió a lucir el de la falda de mantón de manila. El traje rojo fue hace muchos tiempo, ¡en 2004! Un honor”. Y preguntado sobre el look que llevaba ese día, un traje de chaqueta azul marino, valoró: “La vi correctísima vestida, como va siempre, lo hace fenomenal”.

Ahora Lorenzo Caprile se enfrenta a una nueva aventura relacionada con su profesión, formando parte del equipo de jurados de Maestros de la costura (TVE), que comienza esta noche de lunes en La 1. Es más, durante aquel bonito día en Málaga, el modista contó: “Sus Majestades los Reyes me han dado la enhorabuena y me han preguntado por el programa de televisión”. Un paso más para celebrar sus 35 años en el mundo de la moda y el 25 aniversario de su propio taller.