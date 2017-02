Letizia hace buenas migas con la “Primera Novia” alemana

Sus Majestades han abierto las puertas y los salones de su residencia para recibir al presidente alemán, Joachim Gauck, de visita en Madrid antes de su despedida oficial del cargo, el próximo marzo. Le acompañaba su pareja, Daniela Schadt, una destacada periodista de su país. Aunque en la nota de Casa Real figura como “su esposa”, la pareja en realidad no está casada, si bien suma ya 17 años de convivencia.

Daniela (de 57 años, 20 menos que el mandatario) declaró hace tiempo que no pensaba casarse por una simple cuestión protocolaria, y que si su situación planteaba algún problema para viajes internacionales, no acudiría. Por eso, desde algunos medios la bautizaron como “Primera Novia”, en referencia a que, estrictamente, no podría ser considerada como Primera Dama, aunque ejerza como tal.

Daniela nunca se ha casado ni tiene hijos. Estudió germanística, ciencias políticas y literatura francesa en Frankfurt. Gauck tiene cuatro hijos con la que fue su primera esposa, Gerhild, a la que conoció con diez años, y de la que se separó en 1991. Sin embargo, no se ha divorciado de ella por cuestiones religiosas (él es expastor luterano).

No es la primera vez que se ven los cuatro. En diciembre de 2014, los Reyes Felipe y Letizia viajaron a Alemania para realizar una visita dentro de su gira de presentación como nuevos monarcas y allí fueron recibidos en el palacio de Bellevue por Joachim y Daniela. El encuentro entre las dos damas, en particular, fue muy distendido. Al igual que Letizia, Daniela también abandonó su profesión para acompañar a su pareja. Hoy han tenido ocasión de repetir la experiencia y ofrecerles su hospitalidad.