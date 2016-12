Leticia Sabater ¡ficha a Toño Sanchís como representante!

Toño Sanchís ha aceptado la propuesta de Leticia Sabater de ser su representada. Tras el escándalo que saltó en 2016 con su fichaje estrella, Belén Esteban, con la que Toño se hizo de oro y con la que se encuentra de juicios por supuesto fraude en comisiones abusivas a espaldas de la colaboradora de ´Sálvame’, Toño perdió a muchos clientes que comenzaron a desconfiar de él.

La primera en querer unirse al representante cuando este vivía su peor momento fue Olvido Hormigos, que para rizar más el rizo era la enemiga número uno de Belén Esteban.

Ahora una nueva cara conocida ha querido confiar en Toño: la mismísima Leticia Sabater. “Toño lleva un mes representándome”.

“Ya me había representado antes, pero lo hizo en un momento en el que representaba a mucha gente y no fue bien”. “Llevo 25 años en esta profesión y Toño Sanchís me parece el mejor en lo suyo“.

Parece que a Leticia Sabater no le importa el problema que Belén Esteban ha tenido con Toño Sanchís. “Yo no voy a entrar en el tema entre él y Belén. Ni lo voy a defender a él ni a ella. No conozco el tema y no es mi guerra”.

Leticia ha explicado que quiere dar un nuevo giro profesional a su carrera y que ve en Toño una oportunidad para lograrlo. “Toño me ha asegurado que me quiere representar porque me considera un personaje al que se le puede sacar mucho partido y que tengo mucha experiencia”.