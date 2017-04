¿Qué le pasa a Rosa López?

Momentos así, de tanto amor, pido a Dios que lo reparta. No podía barajarme del coche !!! hoy siento que la vida me envuelve, en realidad lo hace cada día, pero hoy me marca, que me habla al oído (como en otras etapas) Me dice que voy en el camino correcto. #NoSeDejaDeAprender #NoSeDespreciaLoQueLlegaBien ('Lo que das, te lo das, lo que no das, te lo quitas ' #A.JodoRowsky) @virginactivespain el descubrimiento total! vengo feliz de entrenar 🏋 con #Javi. Hablando con #DavidRamirez (director de #VirginActive ) veo que hay gente valoradora y amoroso con su profesión. Lo digo en serio, con mi entrenador de #Virgin me pasa igual. Si algo voy aprendiendo a lo largo de estos años, es a distinguir e intuir rápidamente 'la verdad' y aquí la hay. MIL GRACIAS #DavidRamirez , nos vemos súper tempranito mañana. Estoy feliz chicos, de encontrarme a gente maravillosa. Os dejo el video de mi momento orgasmal, al escuchar a #AraMalikian 💕🙌💕 otro de mis descubrimientos en el día de hoy, gracias a #DavidRamirez #VirginActive Pero voy comer ya, que también es otro de los placeres humanos. #BendicionesParaTodos #osquiero #smile #muchlove #Musica #Ejercicio #VidaLimpia #VidaPrimorosa #VidaConAmor #ElAmorTraeAmasAmor #1Vida cada segundo de reloj es una oportunidad de vivir. #sedfeliceshoymañanaysiempre #PreparadaParaLoQueNosEchen💪🏻 #8ºAlbum #ProyectosQueMeHacenSentirBienYQuienSoy

A post shared by Rosa Lopez (@rosalopezoficial) on Apr 27, 2017 at 5:16am PDT