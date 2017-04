Laura Matamoros, lejos de conseguir su doblete en ‘realities’

‘Supervivientes’ está al rojo vivo. Con tan solo 4 días en Honduras, los concursantes ya saben a quien nominar y a quien no. ¿Amistad o estrategia? No lo sabemos. El caso es que el pasado domingo durante el debate se llevaron a cabo las primeras nominaciones. La mayor sorpresa fue la aparición de Laura Matamoros como nominada. Si en la cuarta edición de ‘Gran Hermano VIP 4’ se llevó el maletín, parece ser que el de ‘Supervivientes’ lo tiene algo más complicado. Y es que parece ser que sus compañeros no la quieren dentro de la isla.

A pesar de que Laura es una de las favoritas para ganar el reality, sus compañeros no la quieren en Honduras. ¿Lo harán por qué no hay afinidad con ella? O, ¿por qué la ven como una de las concursantes más fuertes y quieren eliminarla cuanto antes? Fuera como fuese, Laura se encuentra entre las primeras nominadas. Otras tres mujeres completan la palestra: Janet Capdevila, Paola Caruso y Leticia Sabater.

La isla se encuentra dividida en tres equipos. El grupo ‘Tierra de nadie’ partían como inmunes, pero sin derecho ni a nominar ni a ser nominados. Además, tenían el deber de desempatar en caso de que hubiera empate en alguno de los otros equipos. Del equipo ‘Cielo’ han sido Paola Carusa y Laura Matamoros. Todo el equipo en bloque votó a Paola, por lo que Lara dijo que quien eligiese Paola sería la segunda nominada. La italiana finalmente se decantó por la hija de Kiko Matamoros. Los miembros del equipo ‘Infierno’ eligieron a Janet Capdevila y Leticia Sabater para subir a la palestra de las nominadas. ¿Quién crees que será la primera expulsada?