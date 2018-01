Laura Matamoros explica los inconvenientes en la recta final de su embarazo

Laura Matamoros vive uno de sus momentos más especiales. Está esperando su primer hijo junto a Benji Aparicio, el cual nacerá a mediados de abril. Como influencer en que se ha convertido, la hija de Kiko Matamoros no perdió detalle de las últimas tendencias en la semana de la moda de Madrid, la Mercedes-Benz Fashion Week, asistiendo al desfile de la española María Escoté.

La joven aseguró a los medios sentirse estupéndamente, a pesar de las dificultades para conseguir ropa premamá: “No es sencillo, pero al final siempre se encuentra algo”. Laura lleva a la perfección su embarazo: “No tengo antojos, empiezo a ver que el punto de saciarme es complicado, pero es lo que toca”, reconocía sobre sus primeros antojos, y añadió que estaba atravesando un momento de disconfirmad con su cuerpo, cosa que es normal. Benji y Laura aún no tienen el nombre elegido: “Espero elegirlo pronto, porque si no veo que el momento va a llegar y seguirá igual”. Lo que sí tiene claro es que el nombre lo decidirán ambos porque es una cosa “más íntima que de los demás”.

Laura está ansiosa por recibir a su primer hijo, y los nervios e inseguridades ya comienzan a florecer. Hace pocos días compartía con sus seguidores un vídeo con sus dudas y miedos pre parto, donde contó con los consejos de algunas amigas. Además, son constantes sus publicaciones presumiendo de la evolución de su tripa. Comienza la cuenta atrás para Laura y Benji.