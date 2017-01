Las sentidas palabras de José Coronado sobre la muerte de su ‘sobrina’ Bimba Bosé

Los premios Feroz que se celebraron este lunes en Madrid se convirtieron en una de las alfombras rojas más tristes del año, ya que esa misma mañana sorprendía la noticia de la muerte de Bimba Bosé. Todos los actores y actrices que asistieron al evento previo a los Goya, que se celebrarán el próximo 4 de febrero, recordaron con tristeza a la cantante y modelo.

El que tampoco quiso pasar por alto el fallecimiento de Bimba Bosé fue el actor José Coronado, nominado a estos premios por su película ‘El hombre de las mil caras’. “Es un día triste para todos. Es un ejemplo para la sociedad. Ha sido una mujer luchadora, auténtica y original, que solo por eso ya era de aplaudir. Ha luchado de una forma que poca gente lo hace. Ha dado un ejemplo a la sociedad, que descanse donde esté”, ha comentado emocionado.

Hay que recordar que su tía Paola Dominguín mantuvo una relación con José Coronado entre 1987 y 1989, con la que tiene un hijo en común llamado Nicolás, que precisamente ha sido los pasos de sus padres y lucha por hacerse un hueco en el mundo de la interpretación.

El actor ha querido hacer mención al maduro mensaje que ha escrito Dora, la hija de tan solo 12 años de Bimba Bosé en las redes sociales. “También te dice mucho… La madre le ha tenido que dar una educación y hacer de esa niña ese ser humano que es capaz de decir hoy esas palabras”, explicaba sorprendido por las palabras de la joven.

Paola Dominguín no podía evitar las lágrimas este lunes durante su llegada al tanatorio de La Paz, donde no dudó en atender a los medios de comunicación, agradecida por el cariño y el apoyo que ha recibido la familia. “Gracias a todos por estar aquí. Es un momento muy duro para todo el mundo. Llegó su momento y se fue en paz. Ya no sufrirá más. No sé qué deciros…”.