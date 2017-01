Las lágrimas de Terelu Campos al recordar a su padre

Terelu Campos ha revivido la abrupta e inesperada muerte de su padre, José María Borrego, el 23 de julio de 1984, tres años después de que le nombraran director de la nueva emisora de RNE: “Estaba muy contenta por él, se ganó el puesto de todas todas, desde su trabajo en Málaga“.

“Nosotros nos vinimos a Madrid en 1981, tres años antes“, ha dicho Terelu Campos, quien manifiesta que tiene recuerdos muy bonitos de su padre en Madrid, en la cafetería Nebraska de Madrid, por poner un ejemplo, después de que ellas dejaran Málaga para instalarse en la capital.

Sobre la muerte de su padre, Terelu Campos ha manifestado que “nunca he hecho responsable a nadie, porque no lo hay. He tenido la absoluta seguridad de que nadie era responsable”.

Para la presentadora fue un golpe durísimo: “Necesité ayuda después, más adelante. Tuve una temporada que no salía, no me movía, no quería ir a ningún lado… y sufría ataques de ansiedad“.

Terelu Campos ha reivindicado a su madre, lo duro que fuera para ella, “que había empezado a trabajar en la radio con 15 años y a los 16 conoció a mi padre. No había tenido otra vida que trabajar, que lo sigue haciendo, y mi padre“.

Para María Teresa Campos, en palabras de su hija Terelu, fue durísimo, pues se quedó con dos hijas adolescentes y luchó para que esta experiencia dramática “no marcara nuestras vidas y nos desarrolláramos bien”.

Y ha señalado que “mi padre tenía esa predisposición desde hacía mucho tiempo. Mi padre no tenía ningún motivo para que se le pasara eso por la cabeza…”

Asimismo, ha comentado que “mi madre ha sido muy respetuosa con la muerte de mi padre. Jamás ha faltado al respeto a su memoria, al revés“.