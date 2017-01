Las lágrimas de Obama al despedirse de la Casa Blanca

Con su último discurso de casi una hora, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, cierra su presidencia. El mandatario fue recibido con una gran ovación en el centro de convenciones McCormick Place de Chicago. Al comienzo, fue interrumpido con gritos de “Four more years” (Cuatro años más). Obama, tras ocho años en la presidencia, defendió su legado y dio las gracias a sus compatriotas por haberle ayudado a ser “un mejor hombre” y un “mejor mandatario”. Además, defendió que el país es hoy “un lugar mejor y más fuerte” que cuando él llegó al poder en el año 2009.

Junto a él estaban apoyándole su mujer Michelle Obama y la mayor de sus hijas Malia. Al parecer, la pequeña Sasha no pudo acudir porque tenía un examen al día siguiente. Obama dedicó unas bonitas palabras a Michell: “Mi mujer, la madre de mis hijas, asumiste un rol que no te fue pedido, y lo ejerciste con estilo y humor”, dijo el mandatario. “Hiciste de la Casa Blanca la casa de todos. Eres el modelo a seguir”, resaltó. No quiso perder la oportunidad para demostrar el amor hacia sus hijas Malia y Sasha: “De lo que me siento más orgulloso es de ser su padre”. Tras esas palabras, Malia que estaba allí presente no pudo evitar emocionarse y que se le escaparan alguna que otra lágrima. Por su parte, Michelle sí que se mantuvo con más entereza y fuerza.

El próximo 20 de enero, Donald Trump asumirá el poder tras la investidura presidencial. El presidente número 45 en la historia de Estados Unidos prestará juramento en las escaleras del Capitolio ante el presidente del Tribunal Supremo y dará comienzo oficialmente su mandato.