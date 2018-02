Las exigencias de Paula Echevarría con la prensa en los Premios Fotogramas...

A pesar de que Paula Echevarría accedió, como es habitual, a responder amablemente a todos los periodistas que se congregaban en los Premios Fotogramas de Plata, la actriz quiso dejar claras algunas exigencias antes del gran momento. Y es que Paula es una mujer lista y precavida, y sabía que no iba a poder evitar que todos los reporteros le preguntasen por el tema del momento: su relación con el futbolista Miguel Torres.

Por ello, la actriz previamente avisó a la organización de que concedería unas breves declaraciones, eso sí, a todos los medios a la vez. Es decir, todos los periodistas debían de agruparse en un mismo photocall para hacer sus preguntas, siendo la única invitada a la fiesta que puso condiciones.

Así pues, después de deslumbrar a todos los fotógrafos con su espectacular vestido de Alicia Rueda, Paula se mostró nerviosa e intranquila. De hecho, en los pocos minutos que duraron las preguntas de los periodistas, la protagonista de “Velvet” pidió que le dejaran espacio para respirar. “Eh… que corra el aire” llegó a decir con tono bromista.

En cualquier caso, Paula está más que acostumbrada a estos eventos y supo salir airosa sin perder los nervios en ningún momento. Los periodistas comenzaron preguntándole sobre su nueva etapa profesional en Mediaset, donde ha firmado un contrato de larga duración. Y acto seguido se lanzaron con el tema del momento, su relación con el futbolista Miguel Torres. En ese momento la influencer se cerró en banda y solo añadió “Cariño, no tengo nada que decir”. Eso sí, cuando le preguntaron si podremos verla pronto en el campo de fútbol del Málaga F.C, Paula no dudó y sentenció: “Como si no hubiera ido en mi vida”.

Después del revuelo de la fiesta, Paula Echevarría si quiso dejar algo claro, y lo hizo a través de las redes sociales. Tras los últimos comentarios que apuntaban que la actriz no podía hacer pública su relación con Miguel Torres por una supuesta cláusula en el acuerdo de separación que firmó con David Bustamante, Paula desmintió esta información tachándola de “gilipollez del día”.