Las duras declaraciones de Máximo Valverde contra Isabel Pantoja

Isabel Pantoja arrasó en su reciente actuación en Murcia; casi lleno total y un público entregado que no paró de aplaudirla, entre ellos, Máximo Valverde. Una vez acabado el concierto, el actor y antiguo amigo de la cantante, incluso se dijo que habían mantenido un romance, quiso acercarse a los camerinos a saludarla, pero no pudo hacer realidad su deseo, ya que una persona de seguridad le negó el paso: «El concierto muy bien, la actitud de ella fatal. He intentado verla y me ha dicho que no quiere recibirme, o sea que me parece fatal, horroroso. Como no me ha dado ninguna explicación me he sentido fatal, he venido de Madrid solamente a verla. Ya hablaremos tranquilamente», dijo el actor. Y añadió: «Todos los amigos que tiene se le están yendo, porque esa no es forma de recibir a los amigos».

Este desplante de Isabel Pantoja podría deberse a los comentarios poco afortunados que hace cuatro años Máximo hizo sobre su hija Chabelita en 2015: “Si no fuera hija de Isabel Pantoja ahora mismo a lo mejor no la conocería nadie, trabajaría por tres pesetas en Perú y no sería famosa ¿qué más quiere esa niña?”.