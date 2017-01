Las críticas a las que más miedo tiene Dani Rovira

Después de las duras críticas que recibió a través de Twitter tras presentar la gala de los Goya por segunda vez, Dani Rovira se muestra más valiente que nunca y volverá a dirigir la gala de estos premios por tercera vez consecutiva el próximo 4 de febrero a pesar de que aseguró que no volvería a hacerlo.

En una entrevista para ABC, Dani Rovira se muestra sincero y explica el porqué de su enfado. “Fue una visión muy personal porque las menciones me las hacían a mí directamente pero, claro, si te asomas a un vertedero dos o tres días después de un evento así es cuando determinada gente empieza a maquinar y a verter su odio. La verdad es que el error fue mío por asomarme a un volcán cuando estaba en erupción”, asegura.

Fue muy criticado por la gala, pero no hay que olvidar que Dani Rovira también recibió halagos por su intervención como presentador. “Lo que más me fastidia de ese tuit que lancé es que la gente pensara que no fue una buena gala, no solo por mí, sino por mis compañeros. Fue una gala muy buena, un pedazo de gala: una apertura buenísima y un excelente guión. Lo malo es que me atacaron al lado personal, no al artístico”.

Además, asegura que vuelve a presentar estos premios por aquellos que le criticaron. “La verdad es que esto es una manera de reivindicarme. Si no la llego a presentar, los cuatro borrachos infelices de Twitter se habrían salido con la suya. Primero, no me daba la gana de darles una victoria; y segundo, es que me gusta mucho presentar la gala, me lo paso muy buen, y además, puedo y la Academia quiere, pues ya está”, se muestra tajante.