Lara Dibildos lo deja claro: ¿quién dijo ruptura?

Lara Dibildos y Pablo Marqués siguen juntos. A pesar de que han salido algunas publicaciones que apuntan a rumores de crisis entre la pareja, ha sido la propia Lara la que ha desmentido estas informaciones. Lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Instagram, donde ha compartido una instantánea en la que aparece con amigos y con Pablo Marqués.

“Cuando un amigo organiza un Domingo con un señor cocido como éste, es para hacerle la ola!! 🌊 Gracias @jlleesburg por ser nuestro Masterchef!! 😜😊 #Madrid #Cocidoespectacular #Friends #Risas #Alguienseduerme… #Manolitos #Persianasasesinas #Energy #FelizLunes!!”, ha escrito junto a la imagen.

Lara Álvarez compartió la última foto junto a su pareja hace una semana, en una instantánea en la que aparecía junto a su hijo, disfrutando de la boda de su ex, Álvaro Muñoz Escassi, con Raquel Bernal: “Así de bien rodeada por Pablo y por mi hijo @franmurciadibildos salía del hotel para vivir una de las noches más bonitas y emotivas que he vivido nunca. Acompañada por familia y amigos disfruté de la boda de alguien a quien quiero mucho que se casaba con una mujer maravillosa y me lo bailé todo por cierto! 💃💃😉 Me alegro de corazón de ver feliz a la gente que quiero 😍 💑 Los hombres fueron de smoking tropical, gracias a @humpersuits por vestir a mis hijos y a Pablo y nosotras fuimos de blanco, gracias @mariabaraza por vestirme para un día tan especial. Feliz Noche de Reyes a todos!! 🎄🐪🐪🐪👑👑👑 #Madrid #Recuerdosquetehacensonreir #Québodamásdivertida #Yquébonita #Navidadesenelparaíso #NochedeReyes #Acelebrarlo #Conamigosyfamilia #Aporelroscón #FelizNochedeReyes!!”.