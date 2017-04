La vida secreta del novio de Chabelita, al descubierto

El motivo no es otro que las preocupantes informaciones que están llegando acerca de la biografía del joven que ha sustituido a Alejandro Albalá en el corazón de la hija de Isabel Pantoja. Graves delitos como el de estafa, robo o falsificación documental han sido adjudicados a su persona desde diversos medios de comunicación, que le atribuyen al joven cerca de cincuenta anotaciones policiales. Una ficha, como poco, preocupante.

Viejo conocido para Isa

Fausto Cabrera es un desconocido para el gran público, pero no para Isa Pantoja, ni para ningún miembro de su clan. El joven es el hermano menor de Techi –les separan diez años- la ex novia de Kiko Rivera y, años después, esposa fugaz de Alberto Isla. Ha sido, por tanto, cuñada de Isa años atrás y, recientemente, mujer de su ex. Techi e Isa se conocen desde hace más de una década y, por el mismo motivo, Isa conoce también a Fausto, que solo tiene un año más que ella.

Salto a la fama en las páginas de corrupción

Pero no han sido las revistas del corazón las que han dado a conocer al madrileño. Antes, ya le dieron protagonismo las páginas de nacional de los periódicos cuando, en octubre del 2015, fue citado a declarar como testigo en el caso Gürtel con motivo de las grabaciones telefónicas hechas por la secretaria de Correa, Maica Jiménez López, tratando de implicar en la trama corrupta a Pío García Escudero.

Fausto y su amigo de 3º de la ESO Arturo González Villaroya, tuvieron que aclarar ante el juez por qué el primero le había vendido un móvil por 50 euros al segundo con el que a su vez un tercero, padre de Arturo y entonces alcalde de Boadilla, había hecho una serie de llamadas sospechosas en las que, incluso, se habría efectuado una elevada transferencia desde Suiza a un banco chino. Fausto dijo no saber nada más allá que el hecho de haber vendido a un amigo un móvil que era de su hermana Miriam, a cuyo nombre estaba la línea desde la que se cometió el presunto delito de blanqueo de capitales.

Cercano al caso de Diana Quer

Tampoco ha pasado desapercibido estos días el hecho de que el nombre de Fausto salió a la palestra hace ya seis meses tras la desaparición de la joven Diana Quer. Al parecer, Fausto formaba parte de su círculo de amigos, ese círculo que el padre de la joven tachó de poco recomendable. Hubo incluso quien relacionó sentimentalmente al padre de Fausto con la madre de la joven desaparecida, Diana López Pinal. Una relación que fue desmentida inmediatamente por el aludido.

En los últimos días, varios testimonios –en concreto el de la madre de una ex novia y el de una amiga emitidos en el programa Sálvame- le describen como una persona poco centrada, sin oficio ni beneficio y que habría estado implicada en asuntos de dudosa legalidad. Prueba de ello, son las mencionadas anotaciones policiales y varias sentencias publicadas en el BOE por desacato a la autoridad en las que la justicia comunica que se encuentra “en paradero desconocido” para notificarle el veredicto.

Así las cosas, y pese a que acaba de estrenar la década de los veinte como quien dice, parece que el expediente de Fausto Cabrera aún puede dar mucho más que hablar. La popularidad de su nueva novia podría descubrir asuntos que él siempre ha querido ocultar, incluido a las autoridades.