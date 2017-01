La sorprendente asistencia de Mar Flores a los Globos de Oro

Mar Flores está empezando uno de los mejores años de su vida. Y es que después de pasar unas vacaciones de lo más paradisíacas -la hemos visto lucir cuerpazo en biquini en Punta Cana, esquiar en Aspen (Colorado)-, Mar Flores ha aterrizado en Los Ángeles para asistir a la alfombra roja de los Globos de Oro junto a su pareja, Elías Sacal.

Aunque el empresario ha preferido no posar junto a ella, Mar Flores no ha querido dejar pasar la oportunidad de posar en el ‘photocall’ de la antesala de los Oscars. “About #lastnight 💥💥 #beverlyhills #goldenglobes2017 Paseando a #España 🇪🇸 en la #redcarpert @malne_official 👗 @Gucci 👠 thanks to #thebestphotographer 📸#marfloreslifestyle“, ha escrito junto a la instantánea. En ella, la modelo española posa con un vestido de pailletes dorado de Malne, sandalias de Gucci y el pelo suelto.

Sin embargo, no ha sido la única presencia española en los Globos de Oro, puesto que Elsa Pataky acompañó a su marido Chris Hemsworth en la alfombra roja, convirtiéndose en la pareja más elegante de la noche. Un final y comienzo de año maravilloso para la modelo, puesto que no ha parado de pasear su amor por diferentes puntos del mundo.