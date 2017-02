La reveladora felicitación de Chabelita Pantoja a su hermano

Ayer celebraba Kiko Rivera su 33 cumpleaños, pero su hermana Chabelita Pantoja no acudió al encuentro familiar en la nueva casa de Isabel Pantoja en Madrid. Hay quien afirma que sería por no ver a su tío Agustín Pantoja, con quien no se habla, y a su abuela, doña Ana, con quien la joven no mantendría la mejor de las relaciones, pero ella no se ha pronunciado al respecto.

Hay quien afirma también que no le gustó el paso de su madre por ‘El Hormiguero 3.0.’, donde no la mencionó explícitamente, pero sí a su hermano Kiko, por lo que habrá que estar muy pendientes mañana sábado para ver si acude al concierto del a tonadillera en Madrid.

Sea como fuere, Chabelita Pantoja ha colgado en su perfil de Twitter un mensaje de felicitación muy efusivo para su hermano Kiko, con quien tuvo muchas diferencias en el pasado. Según parece, ahora tienen muy buena relación. No en vano, le califica como ‘el mejor hermano del mundo’, pero además manifiesta que sigue necesitando de ‘su protección’.

Su cuñada Irene Rosales corroboraba recientemente las palabras de Chabelita, pues manifestaba que su marido, Kiko Rivera, era muy protector con su hermana menor.