La reconciliación entre lágrimas de Edurne Pasabán y Juanito Oiarzabal

Edurne Pasabán y Juanito Oiarzabal protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la televisión en el programa ‘Chester’. Y es que la alpinista recibió una visita sorprendente durante su entrevista con Risto Mejide. Nadie podía esperar quién aparecería en el plató: Juanito Oiarzabal, con el que no se hablaba desde 2011.

Pasaban y su equipo estaban en ruta cuando iban a escalar el Everest, y de repente, decidieron desviarse para ayudar al equipo de Juanito, que estaba en apuros. El alpinista y dos de sus compañeros tuvieron que ser socorridos por Pasaban y el resto de su expedición, imágenes que dieron la vuelta al mundo y que provocaron el enfado de Oiarzabal.

“Edurne está justificando que no ha subido al Everest por ayudarnos a nosotros, ¡pero esta tía qué se cree!”. Éstas fueron algunas de las declaraciones que hizo Oirzabal cuando dejó de hablarse con Pasaban. Sin embargo, después de seis años, ambos han querido reconciliarse en un plató de televisión.

“Se publicaron ciertas cosas que yo no pude controlar. Ciertas fotos y ciertas cosas que a Juanito no le hicieron gracia”, comenzó diciendo la alpinista. “Yo me consideraba una muy buena amiga de Juanito, y esto hizo que nos alejáramos mucho, hasta el punto de no tener relación con él”, puntualizó.

Oirzabal fue la gran sorpresa de la noche, ya que se presentó en el plató para intentar retomar su relación con Pasaban: “Yo creo que ha llegado el momento en que nos reconciliemos, empecemos a pensar en otras cosas y nos demos una oportunidad. A ver si dentro de poco empezamos a hacer montaña juntos, porque han sido muchos momentos, Edurne. Ya no merece la pena, tenemos una edad y somos adultos”, comentó el alpinista.

Pasaban, que no se esperaba este momento, no pudo evitar las lágrimas y abrazó a Juanito. No hay nada mejor que terminar el año con una reconciliación…