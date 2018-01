Ágatha Ruiz de la Prada sabe contestar con contundencia. La diseñadora de moda ofrece una increíble entrevista en la revista ‘Fashion&Arts’, donde por primera vez luce unos diseños poco originales, a diferencia de lo que nos tiene acostumbrados con sus colecciones de moda, que son puro color y diversión.

Esta entrevista llega el mismo día que su ex pareja, Pedro J. Ramírez ofrece su primera entrevista junto a su actual mujer, Cruz Sánchez de Lara, en Harper’s Bazaar. Ágatha Ruiz de la Prada ha querido anunciar su entrevista con una foto muy sorprendente de la sesión de fotos, en la que aparece junto a un joven desnudo.

Ágatha Ruiz de la Prada está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida, a pesar de que ha pasado unos duros momentos tras su separación de Pedro J. Ramírez. Ofreció su primera entrevista tras conocerse la noticia en ‘El Hormiguero’, y se mostró muy contundente: “Yo antes no hubiera venido a tu programa, porque estaba atontada, y ahora estoy feliz de estar aquí. Ahora hago cosas que antes no hacía, como pedirte que me trajeras a tu programa. Me hizo mucha ilusión cuando me llamaste”, comentó.

“Desde que pasó lo de Pedro J. ahora me siento como más libre, hago otras cosas. Hago cosas que antes no hacía. Estoy mucho más contenta, y más natural. Salgo todas las noches pero ahora estoy en 15 días de reflexión. Ahora todo me divierte, antes también, pero ahora como que vibro más con todo, estoy más emocionada. Ha sido un año muy emocionante”, decía feliz.

justo cuando la diseñadora de moda protagoniza un reportaje, Pedro J. Ramírez y su mujer, Cruz Sánchez de Lara, ofrecen la entrevista más sincera de toda su relación, en la que el matrimonio habla de cómo fueron los inicios de su historia de amor y de cómo sus vidas han dado un vuelco desde que se conocieron. La pareja muestra su amor en los rincones más históricos de Florencia.