La nueva felicitación navideña de Paz Padilla (sin polémica)

Si hay algo que está demostrando Paz Padilla en Instagram es tener sentido del humor, una herramienta muy útil para combatir las críticas y desactivar los comentarios negativos. Lo ha vuelto a hacer colgado otro vídeo con la persona que trabaja en su casa, a quien ella quiere como alguien más de su familia, como ha manifestado en algunas ocasiones en televisión.

Paz Padilla ha sido uno de los personajes más comentados este pasado fin de semana. Después de compartir su felicitación navideña, sus seguidores (y no tan seguidores) han empezado a criticarla por la forma de felicitar la Navidad, ya que aparecía junto a ella y su hija, la persona encargada de ayudarla en casa, sirviendo café. “Podría haberse sentado con vosotras a la mesa en vez de salir sirviéndote café” o “qué poca humildad, presumiendo de sirvienta”, han comentado algunos.

Lo cierto es que muchos medios de comunicación han hecho eco de esta polémica, por lo que Paz Padilla no ha tardado en responder a sus detractores. “Por lo visto algunos van a decir de vosotros que os he explotado, os quiero porque me hacéis la vida más fácil, sois muy buenos profesionales. Son fotos que he colgado anteriormente en mi Instagram”, ha compartido en su Instagram.

Momentos antes de compartir su respuesta, Paz Padilla ‘colgaba’ esta imagen en su Instagram, donde la vemos disfrutar de lo lindo de su familia. Entre las imágenes, también aparece la persona que le ayuda en casa: “Esta familia de locos os desea Feliz Navidad”, escribía.

Lo cierto es que la mayoría de las personas que siguen la cuenta de Instagram de Paz han salido en defensa de la presentadora y han visto absurdas estas críticas lanzadas por una minoría: “Ni caso”; “Si no os cae bien para qué la seguís”; “Haces muy bien en mostrar a la chica que te ayuda en casa como una más de la familia”, han sido algunas de las frases de apoyo que Paz ha recibido.