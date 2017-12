La mujer de Gustavo González se sincera con Belén Esteban

Ha sido Belén Esteban quien ha tenido esa primera conversación y lo desveló en ‘Sábado Deluxe’: “Yo he hablado con la mujer de Gustavo González. No me ha hablado mal ni de maría ni de su marido. A mí ella lo único que me ha dicho es que la historia que se está contando no era real. Me dice que ella le preguntaba a su marido por los rumores, porque María había salido contándolo en televisión y él se lo negaba. Él se iba de viaje, pero tiene un trabajo que es paparazzi, un día está en México, otro en Sevilla, otro día está todo el día en la calle tirando fotos”.

Sin duda, el ‘affaire’ entre Gustavo González y María Lapiedra se está convirtiendo en el culebrón del invierno y aún no se ha escrito el último episodio… El mismo Gustavo González, que ayer acudía a un evento manifestaba que su vida comenzaba a parecerse un circo. Asimismo, el colaborador de ‘Sálvame’ reiteraba que quería recuperar a los suyos, aunque, lógicamente, no se refería a su mujer, de quien se ha separado.

La entrevista de Mark Hamilton, marido de María Lapiedra, en ‘Sábado Deluxe’ no ha hecho sino echar más leña al fuego… También la presencia constante ahora en los programas de televisión de María Lapiedra, quien ayer mismo acudía también al mediodía a ‘Socialité’.