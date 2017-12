La madre de Paz Padilla: el inesperado regalo que ha pedido para Navidad

Todos conocemos el humor de Paz Padilla. La presentadora es capaz de sacar una sonrisa a sus compañeros de ‘Sálvame’ aunque el tema que estén tratando en el plató no lo pida. Lo que no sabíamos (hasta ahora) era de quién había heredado la presentadora este humor, pero no hay duda que es de su madre.

Paz Padilla ha compartido un divertido vídeo en el que aparece junto a su madre Dolores. “La Lola”, como Paz llama a su madre, hace público el regalo que quiere para Navidad, y consigue sacar una carcajada a la presentadora y a toda su familia, que se ríe tras la cámara.

Ahora quiere un 👴 viejo!!!! A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) on Dec 25, 2017 at 2:51pm PST

“Mami, Feliz Año Nuevo. ¿Qué le vas a pedir a los Reyes?”, comienza preguntando Paz Padilla a su madre. Dolores, que sabía que estaba siendo grabada por su hija, ni corta ni perezosa contestó: “A los Reyes le voy a pedir muchas cositas, pero ahora le voy a pedir un viejo”, declaraba Dolores. “¿Para qué quieres tu un viejo mamá?”, le volvía a preguntar Paz Padilla, sin esperarse la respuesta. “Para ‘formicar’. Estoy harta de jamón, ahora quiero ‘formicar'”.

No es el único vídeo que ha compartido Paz Padilla junto a su madre estas Navidades. La presentadora está pasando unos días en familia aprovechando unos días libres que tiene. Paz no puede estar más orgullosa de su madre, y en cada una de sus apariciones en plató, le dedica unas bonitas palabras a “la Lola”.

Ella quiere Jamón!!!!! A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) on Dec 22, 2017 at 1:01pm PST

La que no ha faltado esta Navidad en casa es su hija Anna Ferrer, que ha vuelto a casa para celebrar estas fiestas junto a su familia en Cádiz. La joven está disfrutando al máximo su experiencia Erasmus en Inglaterra, hasta donde viajó después de verano. Aunque le toca estudiar para los exámenes después de Navidad, Anna está aprovechando al máximo los días en casa y la comida española que tanto ha echado de menos.