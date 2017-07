Chabelita viajó a Perú con Alejandro Albalá, su marido de ida y vuelta. Habló en Cuéntamelo todo, la versión peruana de El programa de Ana Rosa, y dijo que estaba allí para conocer su país de nacimiento. Chabelita también explicó que no tenía ni el más mínimo interés en conocer a su madre biológica, porque para ella su única madre es Isabel Pantoja.

Y claro, ya saltaron las alarmas. Porque muchos han querido ver en esa actitud la excusa perfecta. ¿Para qué? Pues para que Roxana Luque, la madre biológica de Isa Pantoja, cruce por fin el charco. En 2015, ya apareció en Sálvame Deluxe, pero fue una entrevista que Gema López le había hecho en un hotel de Lima. Ahora todo apunta a que muy pronto se sentará en el plató de Telecinco y le contará a Jorge Javier Vázquez su vida, obra y milagros.

Eso es lo que ha apuntado Joaquín Prat, que se ha quedado al frente de El programa del verano en la cadena de Mediaset. El dice que nadie ha confirmado nada, pero que no tiene ninguna duda de que Roxana Luque vendrá a nuestro país para estar en directo en Sábado Deluxe.

Un deseo que ella ya comentó en su día, dejando caer que si no cruzaba el charco era porque no se lo podía permitir económicamente. Será, sin duda, una de las entrevistas de la temporada. Y de una cosa estamos seguros. A Isabel Pantoja no le hará ninguna gracia ver a esa mujer hablando de su hija.

Roxana volverá a contar, sin duda, cómo se vio obligada a dar a su hija en adopción cuando tenía 24 años yotra hija de corta edad a la que no podía casi ni mantener… Una hija, Patricia, que murió en 2008, con solo 17 años. Y tambien como jamás olvidó a su otra hija, la que se marchó a España con una cantante famosa, a vivir una vida que ella no podría haberle dado ni en sus mejores sueños.