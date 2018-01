La impactante revelación de India Martínez

La artista cordobesa se sentó el pasado domingo en el sofá junto a Toñi Moreno y los colaboradores de ‘Viva la vida‘. Allí desveló su gran secreto. Desde que saltara a la fama, la conocemos como India Martínez, pero, ¿es ese su nombre real? No. Y es ella misma quien lo confirma e impacta a todos los que están allí presentes.

Comenzó Toñi hablando de su familia y sus hermanas: “Sois tres hermanas que tenéis unos nombres poco habituales, porque tú en realidad no te llamas India”, preguntó la presentadora. A lo que ella respondió “No, me llamo Jennifer Jésica“. Y continuar: “No es que no me guste, es que los dos no pegan”, dijo entre risas.

Esa revelación sorprendió incluso a sus seguidores, que no sabían el nombre real de la artista cordobesa. Lo que sí está claro que tanto Jennifer Jésica como India Martínez está cosechando gran éxito dentro de las fronteras nacionales con su último álbum ‘Te cuento un secreto’. Además ya ha anunciado gira para este 2018, en el que recorrerá los escenarios más importantes de nuestro país.