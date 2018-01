La foto más sorprendente de Meghan Markle del día de su graduación: ¡llevaba tiara!

Nos siguen llegando imágenes sorprendentes de Meghan Markle. En esta ocasión, la cuenta de Instagram Meghans Mirror ha compartido una instantánea del momento en el que celebró su graduación, y ha llamado la atención que Meghan lució con su vestido de princesa… ¡una tiara!

Meghan Markle llevaba un vestido palabra de honor de color lila, un colgante y una tiara. Muy sonriente, posa con un ramo de flores al lado de un gran amigo. En este momento, nadie y ni siquiera ella, podría imaginar que no sería la primera ni la última tiara que llevará en su vida.

La foto de la ex actriz de la conocida y exitosa serie de televisión ‘Suits’ ha conseguido numerosos ‘likes’ y sus seguidores no han dudado en comentar la foto, que ha llamado su atención: “La reina perfecta”, ha sido uno de los comentarios. Otros han confesado que están deseando verla con una tiara real. Para eso no queda tanto…

¿Qué pensará Meghan Markle sobre la foto que se ha filtrado de su graduación?