La foto más impactante de Miguel Ángel Muñoz

Miguel Ángel Muñoz ha colgado esta fotografía en su perfil para agradecer el gran año que ha tenido. Sin duda, está en un momento profesional espléndido, tras ganar ‘MasterChef Celebrity’ y cosechar un notable éxito con la serie ‘Amar es para siempre’. Trabajador infatigable, está también escribiendo un proyecto muy personal que podría poner en marcha más adelante. Y no descarta marcharse a Estados Unidos una temporada.

“Soy muy trabajador y no lo hago por ambición, lo hago para superarme a mí mismo. Como cuando me puse a estudiar francés hace tres años o a bailar en la época de UPA. Me encanta aprender. Siempre he puesto mucho tesón en lo que hago, y eso se lo debo a mis padres, porque nunca me han dorado la píldora y han sido tremendamente exigentes, en el buen sentido de la palabra. En mi vida ha habido mucho esfuerzo y por eso siempre he vivido que las cosas no pasan de una manera fácil”, asegura Miguel Ángel dando así la explicación a cómo lo hemos visto superarse estas semanas en el concurso.

En fin, que Miguel Ángel Muñoz no para y, además, es muy agradecido. Así, podemos leer en su perfil de Instagram: “Ayer dediqué mi práctica de #Yoga a agradecer al #universo todo lo bueno que me ha pasado este año, que ha sido con diferencia el mejor de mi #vida… Y en ese pensamiento no podía olvidarme de 2 personas a las que #admiro y me inspiran mucho cada vez que practico… #Gracias @keilayoga y @vickydiaz.yoga por vuestra energía en la sala y cada día! 🙌🏻#Felicidades #namaste 🙏🏻”.