La foto de Jennifer Lawrence de la que todo el mundo habla

Si duda, la actriz Jennifer Lawrence ha sido una de las protagonistas en la noche de los Oscar. Su naturalidad y sentido del humor han dado lugar a surrealistas y divertidas situaciones e imágenes que ya van a quedar para la posteridad de la historia de los galardones del cine más conocidos.

Jennifer Lawrence, copa de vino blanco en mano, no dudó en saltar por encima de las butacas para llegar a su asiento. Poco le importó llevar unos altos tacones o tener que remangarse el vestido de gala d Dior que lució para la ocasión.

La protagonista de ‘Gorrión rojo’ no sólo acaparó todas las miradas por su belleza, su acertado look o sus magníficos trabajos en la gran pantalla. Su espontaneidad fue el centro de atención en Redes Sociales. Estas no tardaron en llenarse de imágenes de la actriz saltándose el protocolo del saber estar para actuar como le dio en gana.

Tampoco soltó Jennifer Lawrence la copa de vino cuando se acercó a Meryl Streep y charló animadamente con ella, otra imagen que fue una de las más comentadas.

No es la primera vez que Lawrence llama la atención en una gala como esta. Ya en 2014, también durante los Oscar, la actriz protagonizó un tropiezo que fue muy comentado.

Tampoco pasó desapercibida durante la premiere de ‘Gorrión rojo’. Entonces, algunos medios aseguraron que Jennifer Lawrence había acudido antes de esta, como invitada, al programa ‘Watch What Happens Live!’ donde, al parecer, compartió algunas bebidas con los presentes.

Sea por el motivo que sea, lo cierto es que en una gala como la de los Oscar, donde todo está medido y programado y donde la corrección es la máxima, siempre se agradece una salida de tono o un gesto de naturalidad como el de Lawrence.