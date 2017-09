La foto de Amelia Bono que su hijo fue incapaz de hacer

Amelia Bono no puede estar más feliz con su faceta de madre de cuatro hijos. Los mayores ya comienzan a hacer sus primeros pinitos con los móviles y ya son capaces, incluso, de fotografiar a su madre. Eso sí, no siempre cumplen el propósito de su madre, que tiene que escuchar los consejos de los pequeños a la hora de posar.

“No le vuelvo a pedir a mi hijo Jorge que me haga una foto!!! 🤦‍♀🤦‍♀Que si sonríe más, que mueve un brazo, que mueve el otro, que ahora parece que estás enfadada 🙇🏼‍♀🙇🏼‍♀Ya no sé cómo ponerme 💁🏼”, ha comenzado escribiendo junto a la instantánea, en la que aparece sonriendo y con una pose dicha por su hijo.

Y es que el único objetivo que quería conseguir Amelia Bono era que saliera el vestido otoñal de la firma Poète: “Ni que fuera fotógrafo profesional!!!!! Si yo solo quiero que se vea el vestido de @poeteofficial que más da cómo salga!!!!!!!!!!! #deentrelascienestáeslamásnormal 😝 besos a tod@s 💋💋”.

La próxima vez no me hago foto con @anitabonorod porque siempre sale mejor que yo😬😬Y eso que el traje me quedaba como un guante @anaosorio3 #lodimostodo #nomequedanfuerzasniparasubirlafoto 😂😂 A post shared by ameliabono (@ameliabono) on Sep 3, 2017 at 5:47am PDT

Amelia Bono es una fan de la moda y siempre que puede (y se acuerda) comparte sus estilismos para salir a la calle o para ir a un evento de lo más elegante. Además, no duda en resaltar los looks de su hermana Ana: “La próxima vez no me hago foto con @anitabonorod porque siempre sale mejor que yo😬😬Y eso que el traje me quedaba como un guante @anaosorio3 #lodimostodo #nomequedanfuerzasniparasubirlafoto 😂😂”.

La hija de José Bono está viviendo con felicidad ser madre de cuatro hijos, fruto de su relación con Manuel Martos, que está viviendo un gran momento profesional a punto de estrenar la nueva temporada de ‘Operación Triunfo’. No para de dedicarle bonitas palabras a su marido a través de las redes. ¡Toda una declaración de amor!