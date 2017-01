La Fiscalía analizará los tuits sobre la muerte de Bimba Bosé

La fiscal de la Sala de Criminalidad Informática, Elivra Tejada, ha solicitado a las fuerzas de seguridad que le remitan los tuits injuriosos y ofensivos publicados tras muerte de la cantante y actriz Bimba Bosé, para analizar si algunos de ellos incurren en un delito de odio por su contenido homófobo.

Hay que recordar que ha habido numerosos tuits de mal gusto en los que se ataca a Miguel y Bimba Bosé tras el mensaje que escribió el cantante en su Twitter oficial. “Buen viaje Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame”, escribía.

Las respuestas de varios internautas no se hicieron esperar y la mayoría de ellos mostraban su apoyo a la familia. Sin embargo, ha habido algunos de mal gusto, que no vamos a reproducir a continuación para no darles publicidad.

Fuentes oficiales han explicado que el objetivo de Tejada es examinar con detenimiento todos esos comentarios ofensivos publicados en Twitter tras el fallecimiento de Bimba Bosé. Una vez que la fiscal estudie todos los comentarios que se han hecho en Twitter, se evaluará la posibilidad de emprender alguna actuación penal.