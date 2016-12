La familia de La Veneno pide un crédito para pagar la autopsia

Hace más de un mes el cuerpo de Cristina Ortiz, conocida como La Veneno, está en el Tanatorio Norte de Madrid. Según informa El Español, hay que pagar 360 euros cada día, pero los hermanos no quieren incinerar su cuerpo hasta que no se le practique una tercera autopsia. Según ellos creen, fue asesinada, y no fue víctima de un accidente doméstico. “Estamos muy dolidos. Nos hemos gastado mucho dinero, pero no pararemos hasta que se conozca la verdad“, ha dicho Trini, su hermana, a la mencionada publicación.

“Cada hermano hemos puesto 3.000 euros de bote para ir pagando los gastos ocasionados. Pero es que 3.000 euros no nos dan para nada. Lo que queremos es que se solucione cuanto antes. Somos los más interesados en que esto no se alargue. No podemos incinerarla porque nos quedamos sin pruebas y no queremos que se quede así“, ha añadido.

Desde la muerte de La Veneno, la familia ha insistido en la tesis del asesinato, algo similar a lo que ocurrió con la de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva. Aunque el proceso está siendo económicamente muy costoso, están dispuestos a llegar hasta el final.