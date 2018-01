La experiencia de ultratumba de Antonio Carmona

Antonio Carmona ha hecho su primera aparición en televisión después de sufrir una grave infección que le llevó a estar en coma inducido durante una semana en el hospital. Lo ha hecho en el plató de ‘El Hormiguero’ con su gran amigo Pablo Motos, al que le ha contado entre otras cosas sus nuevos proyectos profesionales. No ha sido un buen comienzo de año para Antonio: “Este año iba todo demasiado bien y de repente, se torció”.

El cantante ha desvelado, además, cómo vivió una de las experiencias más desagradables de su vida, cuando estuvo al borde de la muerte. Ha aprovechado la ocasión para agradecer el apoyo de su mujer, Mariola Orellana: “Mi mujer es mi ángel. Me cuidaron varios ángeles terrenales esa semana pero también vi a más gente. Te juro que vi a Ángel Nieto y a mi padre mirándome en los pies de la cama”.

Sin embargo, no todo fueron experiencias desagradables. Antonio Carmona ha explicado cómo vivió esta experiencia con sentido del humor y ha contado qué quiso hacer su mujer cuando el cantante despertó del coma: “Quería ponerme una peluca blanca y una barba blanca para decirme que había estado quince años en coma”.

“Tuve la sensación de haber estado en un sitio durmiendo, donde me han cuidado y he visto cosas, a ángeles. A lo mejor fue por la medicación que me pusieron, pero ya sabes que soy muy creyente”, desvelaba el cantante a Pablo Motos, que estaba muy sorprendido por todo lo que le contaba Antonio Carmona.

El cantante ha aprovechado su aparición en el plató del exitoso programa de Antena 3 para anunciar que está a punto de empezar la gira de su nuevo disco, ‘Obras son amores’, álbum que estuvo nominado como mejor disco del año en los premios Grammy Latinos. Empezará el próximo 13 de febrero y pasará por Barcelona, Málaga, Granada, Alicante y otras ciudades.