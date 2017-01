La enternecedora despedida de Diego Postigo a su ex mujer, Bimba Bosé

“Fly baby fly. Descansa en paz ❤️”, se despedía Diego Postigo de su ex mujer Bimba Bosé y padre de sus dos hijas, Dora (2004) y June (2011). Lo hacía junto a un vídeo en el que Bimba canta mientras Diego toca la guitarra. Diego Postigo se casó con la cantante y modelo el 3 de junio de 2006, pero rompieron su matrimonio en 2013.

A pesar de que llevaban un tiempo separados, Bimba y Diego mantenían una relación estupenda, no sólo por el bien de sus hijas. Tanto es así que el músico no dudó en felicitar a su ex mujer el Día de la Madre en Instagram: “Hay algo más puro que el amor de una madre? Feliz día a todas las madres bellas y poderosas 💪🏻❤️”.

El que también se ha despedido de Bimba Bosé con una bonita instantánea es el hermano de Diego Postigo, Gorka: “Buen viaje amor. Gracias por tu luz y tu fuerza. Te quiero infinito”. La que no dudó en agradecer los mensajes de apoyo fue su hija mayor Dora, que mostró su madurez escribiendo un mensaje en su Instagram Stories.

“Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis y que sepáis que hoy no es un día de tristeza, porque a mi madre es lo que menos le gustaba, la tristeza. Hoy es un día para estar contentos por todos esos momentos que hemos vivido y disfrutado con ella”.

Bimba Bosé falleció este lunes a los 41 años tras una larga batalla contra el cáncer. La modelo y cantante estuvo dos años peleando contra esta enfermedad que le diagnosticaron en 2014. Ella misma había confesado que padecía metástasis en los huesos, hígado y cerebro, pero se manifestaba optimista. La modelo falleció en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. Debemos señalar que hacía un tiempo, la cantante del grupo ‘The Cabriolettes’ se había mudado a Sotogrande en Cádiz, con su pareja. Su última aparición pública fue el pasado 30 de octubre en un acto para luchar contra el cáncer, acompañada por Terelu Campos y Marta Sánchez.