La emoción de Laura Matamoros al leer la carta de su padre

La recta final del concurso de ‘Supervivientes’ está a la vuelta de la esquina y la tensión que hay entre los concursantes se puede palpar, incluso, desde España. Una nueva disputa entre Laura Matamoros contra Iván y José Luis, saca el lado más sentimental y emotivo de la hija de Kiko, y muestra un fragmento de la carta de su padre, en el que este explica que no todo vale para ganar. Y Laura quiere que sus compañeros “se apliquen el cuento”, según sus propias palabras, ya que ella ya se lo había aplicado.

“Como te comenté antes de la partida, la victoria se puede convertir en una derrota íntima si se acompaña de algunas actitudes poco deseables. En este sentido debes entender que tanto en el día a día, como en el concurso, el respeto, la solidaridad y el agradecimiento son indispensables en las relaciones con los demás”. Estas fueron las palabras que Laura Matamoros leyó y que habían sido escritas por su padre.

Después, Laura quiso agradecer a Kiko Matamoros esta enseñanza que le ha ayudado mucho por su paso por el programa: “Gracias papá por darme este consejo y hacerme reflexionar. Pero creo que también deberían reflexionar ellos sobre esto, porque la educación prima ante todo, y aquí hay poca educación. A mi que me llamen vaga por no pescar, no quiere decir que no sea una superviviente. Llevo aquí desde el primer día, como ellos, y que me hagan sentir así, te lo juro que no puedo”, continuó diciendo. “Más que nada este señor (refiriéndose a José Luis), que lo he metido yo en la final por no saber jugar como han jugado ellos, por ir con el corazón y no ir con la cabeza”, dijo emocionándose.

La pasada noche del jueves, Lara Álvarez cerró “la palapa” este año y, el próximo jueves sabremos quién es el ganador de esta gran edición de ‘Supervivientes’. Los cuatro finalistas son Laura Matamoros, José Luis, Iván y Alba Carrillo. ¿Quién es tu preferido?