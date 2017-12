La drástica y triste decisión de Mireia (‘Operación Triunfo 1’)

Todos nos acordamos del grupo musical ‘Fórmula Abierta’, que reunió a Geno, Mireia, Alex y Javián. Cuando creíamos que íbamos a verlos otra vez juntos, una de las integrantes de este grupo ha decidido no estar presente en la gira que iba a volver a reunirlos. Se trata de Mireia, que ha tomado una drástica decisión.

“Fórmula Abierta, grupo musical formado por Geno, Alex, Javián y Mireia, concursantes de ‘OT 1’, anunciaba recientemente su vuelta oficial a los escenarios colmados de noticias y nuevos proyectos profesionales en sus redes sociales”, comenzaba diciendo el comunicado oficial que ha compartido Mireia en su Instagram.

“Mireia, una de las voces femeninas componentes del grupo anuncia su retirada del grupo ‘Fórmula Abierta’ por la falta de disponibilidad que en los próximos meses la mantendrá ocupada por sus colaboraciones en diferentes musicales y sus proyectos en solitario. La decisión final del Grupo ‘Fórmula Abierta’, será continuar con el proyecto de la Gira 2018, donde son muchos los planes profesionales que están barajando, los cuales aseguran ir desvelando a través de sus redes oficiales en los próximos días”, ha anunciado Mireia.

Después de compartir este comunicado, Mireia ha tenido que responder a algunos seguidores que no entendían la decisión. “Respeto tu opinión. Pero para empezar no me conoces y veo que mucho menos conoces mis trabajos. Tema tabú la década prodigiosa no sé quién te habrá dicho eso… para nada. En todas las entrevistas que me preguntan contesto y muy orgullosa ya que he podido formar parte de uno de los grupos que mi madre más seguía en su momento y yo orgullosa por ello”, comienza diciendo.

“El musical de la reina de las nieves?? Pues no sé cuánto va a durar. Esperemos si Dios quiere que todo el invierno pero yo tengo más proyectos sabes? Tengo un musical infantil que se llama la banda de Mireia con el cual hacemos gira por toda España desde hace 3 años ya y estoy encantada y este año he empezado con mi proyecto en solitario como Mireia Montavez, con mi segundo single ya a la venta y con mis conciertos. Creo que son demasiados frentes abiertos para meterme en otro mas que requiere mi disponibilidad 100% y no la tengo. A ver si ahora lo entiendes mejor”, zanja.

¿Podrá en algún momento encontrar un hueco para unirse a sus compañeros?