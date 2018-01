La declaración de amor de Pedro J. Ramírez a su mujer (y viceversa)

Pedro J. Ramírez y su mujer, Cruz Sánchez de Lara, protagonizan la entrevista más sincera de toda su relación, en la que el matrimonio habla de cómo fueron los inicios de su historia de amor y de cómo sus vidas han dado un vuelco desde que se conocieron. La pareja muestra su amor en los rincones más históricos de Florencia.

“Todos tenemos un pasado, todos tenemos una trayectoria que condiciona nuestras vidas, pero tengo la sensación, refutando la famosa cita de Mirabeau, de que Cruz y yo hemos llegado a orillas del Orinoco dispuestos a fundar una sociedad nueva”, desvela Pedro J. Ramírez en la primera entrevista que ofrece la junto a su actual mujer tras darse el ‘sí, quiero’ en una boda íntima.

Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara han recibido el nuevo año en Florencia y han protagonizado un increíble reportaje en Harper´s Bazaar. La abogada no duda en dirigir un bonitas palabras a Pedro J. Ramírez: “Nunca vi a Pedro J., yo vi a Pedro, y eso ha sido lo que me ha posibilitado enamorarme de él como lo estoy. Jamás vi en él un personaje al que adorar”, desvela feliz y enamorada.

Cruz Sánchez de Lara destaca también algunos aspectos desconocidos del director de El Español: “Y aunque sé que esto no le viene bien, Pedro es una gran persona, es una de las mejores personas que he conocido y el hombre más divertido que he encontrado nunca. Que es inteligente, brillante, listo y culto es lo que todos pueden saber, pero lo que pocos perciben es que es divertido, bueno, sensato y empático”.

Pedro J. Ramírez ha encontrado la felicidad plena con Cruz: “Ella es muy idealista y yo siempre he admirado el idealismo, el ansia de contribuir a que las cosas sean distintas a cómo te las has encontrado. Y Cruz está empeñada en eso. (…) Estoy muy orgulloso de todo lo que Cruz ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que haremos juntos. Cruz se ha escapado de un libro. Mujeres como Cruz solo existen en las novelas de amor”.

El matrimonio está viviendo una de las etapas más especiales de sus vidas y así lo demuestran en este increíble reportaje de fotos. Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez Lara se dieron el ‘sí, quiero’ el pasado 23 de septiembre en su casa con tan solo tres invitados, el notario y dos de los mejores amigos de cada uno de ellos, que además, se convirtieron en testigos del enlace matrimonial, Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado.

