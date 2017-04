Marina y Sebastián, los que fueran una de las parejas más estables del mundo del toro, se separaron en 2011 tras 34 años de matrimonio. El matrimonio, que mañana celebraría su 40 aniversario, tuvo tres hijos y formó una familia idílica con los pequeños Miguel, Sebastián y Andrés.

Muchos años después, con sus hijos ya mayores, el divorcio del diestro y Marina Danko rompió una unidad familiar que parecía inquebrantable. Los conflictos entre ambos que desembocaron en el punto y final de su relación después de treinta cuatro años de matrimonio, nunca llegaron a solucionarse y fueron la causa no solo de su separación sino del distanciamiento entre el padre y los hijos. Ninguno de sus tres hijos, según declaró hace apenas unos días Concha Azuara, la que fuera pareja del torero en los últimos años, apareció por el hospital para visitarle tras tener que someterse a una complicadísima operación de corazón que le ha mantenido en la UCI hasta el final de sus días. Azuara, que estaba viviendo con mucha angustia la situación a la que Palomo se tenía que enfrentar quiso dejar claro, ya antes del fatal desenlace, que ninguno de los tres quiso interesarse por la salud del diestro.

En los últimos años, Palomo Linares y sus hijos sólo se han visto las caras en contadas ocasiones. Desde la ruptura, la familia quedó dividida de tal forma que parecía bastante improbable que se solucionase. Uno de los principales conflictos surgió a raíz de la separación de Miguel, el hijo mayor de Marina y Sebastián, ya que la madre no dudaba en culpar al padre de haber sido una mala influencia para el chico e imposibilitar así la reconciliación con la que había sido su mujer.

La situación fue tal que el apoyo público e incondicional de Marina a su ex nuera no sólo la distanció aún más de su ex marido sino que la apartó de su hijo mayor con el que, a fecha de hoy, apenas tiene relación.

Tras el fallecimiento del torero, los tres hijos acudieron al hospital a despedir a su padre y, se espera que, en los próximos días acudan a todos los actos relacionados con el último adiós del diestro.

Está por ver si finalmente Marina Danko, que se encontraba en Lugano cuando falleció su ex marido, se acerca a Madrid para acompañar a sus hijos en este delicado momento.