El kimono de Paula Echevarría que te encantaría tener

Una de las tendencias que más esté triunfando esta temporada es el kimono y a una it girl en toda regla, como es Paula Echevarría, no se le podía escapar. La actriz luce uno en seda rojo con llamativos estampados de flores a juego con el short, de Bershka. Para completar el look perfecto nada mejor que su top lencero en negro y las sandalias thong. Aunque con este estilismo te podrías ir también a la cama, es lo último es cuestión de moda. Eso sí, si te atreves con este total look, tienes que hacerlo con el mismo desenfado que ella.

En la web de la firma Bershka ya no lo podrás encontrar, pero igual tienes suerte y lo puedes localizar en algunas de sus tiendas. Si no das con este, tienes multitud de diseños para elegir y ahora en rebajas todavía más barato.

El kimono es una prenda muy útil para este tiempo. Te ayuda a dar el toque diferente al estilismo y al ser muy ligero puedes llevarla aunque haga calor.