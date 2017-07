Kiko Matamoros: ¿padrino de la boda de su hija Laura?

A Kiko Matamoros le gustaría ser el padrino de una hipotética boda de su hija, Laura Matamoros, aunque tampoco le molestaría que lo fuera su hijo, Diego Matamoros. Así lo manifestó ayer en ‘Sálvame’, donde tampoco se mostró dispuesto a entrar en hipótesis que a día de hoy no le parecen demasiado cercanas.

Kiko Matamoros recordó que su hija y Benji Aparicio llevan un año juntos, por lo que la relación quizás no hubiera llegado a ese punto de madurez idóneo para llegar a una boda.

Sus compañeros se adentraron más en la idea de una hipotética boda, hablando incluso de los invitados que irían o no al enlace. No olvidemos que Laura Matamoros no fue a la boda de su padre con Makoke, como tampoco fue su hermano Diego.

Kiko Matamoros no ha querido seguir por ese camino ni tampoco profundizar en el reencuentro que podría tener con su ex-mujer, Marian Flores, y madre de Laura Matamoros, o la que fuera su cuñada, Mar Flores.

Lo que sí es evidente en que entre padre e hija hay una buena relación ahora. En su reciente visita a Honduras de su hermano, Diego, le llevó una emotiva carta de su puño y letra en la que le mostraba su apoyo incondicional a su hija.

Kiko Matamoros está haciendo una férrea defensa de su hija y espera que sea ganadora de este ‘reality’ como ya lo fuera de ‘GH Vip’.

En cuanto a Benji Aparicio, novio de Laura Matamoros, debemos destacar que a través de las redes sociales también está apoyando a su novia, a quien echa mucho de menos.

Habrá que esperar acontecimientos…